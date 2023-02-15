Рогов сообщил о стягивании ВСУ допрезервов на линию соприкосновения в Запорожской области
Количество боевиков на линии соприкосновения увеличилось до 25 тысяч.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Боевики ВСУ перебрасывают оставшиеся резервы в Запорожской области — на линию боевого соприкосновения с российскими солдатами, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
«В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч», — рассказал Рогов.
Таким образом, на текущий момент численность украинских националистов на Запорожском направлении составляет порядка 25 тысяч человек.
«Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия», — отметил Рогов.
При этом чиновник добавил, что военнослужащие российской армии знают о перемещениях украинских радикалов: в регионе сооружены несколько линий эшелонированной обороны для недопущения прорыва ВСУ.
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