Рогов сообщил о стягивании ВСУ допрезервов на линию соприкосновения в Запорожской области

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Иван Обухов
Иван Обухов 55

Количество боевиков на линии соприкосновения увеличилось до 25 тысяч.

Рогов сообщил о стягивании ВСУ допрезервов на линию соприкосновения в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ перебрасывают оставшиеся резервы в Запорожской области — на линию боевого соприкосновения с российскими солдатами, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч», — рассказал Рогов.

Таким образом, на текущий момент численность украинских националистов на Запорожском направлении составляет порядка 25 тысяч человек.

«Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия», — отметил Рогов.

При этом чиновник добавил, что военнослужащие российской армии знают о перемещениях украинских радикалов: в регионе сооружены несколько линий эшелонированной обороны для недопущения прорыва ВСУ. 

Ранее 5-tv.ru писал о положении российских войск под Кременной в ЛНР.

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