Смертельная арифметика. Стало известно соотношение потерь при штурме Соледара

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Иван Обухов
Иван Обухов 17

Стало известно о серьезных потерях ВСУ в Соледаре

Смертельная арифметика. Стало известно соотношение потерь при штурме Соледара

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Освобождение Соледара завершилось вечером 12 января.

Численность потерь среди удерживавших Соледар украинских боевиков оказалась в шесть-семь раз выше потерь среди российских бойцов, освобождавших город. Такие цифры в беседе с журналистами РИА Новости назвал Герой России, выпускник Рязанского десантного училища — Антон Елизаров — с позывным «Лотос», руководивший успешным штурмом.

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — отметил он.

Освобождение Соледара от подконтрольных киевскому режиму военных завершилось вечером 12 января.

В Минобороны отмечают, что этот успех поможет развить дальнейшее наступление российской армии и перекрыть снабжение группировки украинских националистов в Артемовске.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении.

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