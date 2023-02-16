Смертельная арифметика. Стало известно соотношение потерь при штурме Соледара
Стало известно о серьезных потерях ВСУ в Соледаре
Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС
Освобождение Соледара завершилось вечером 12 января.
Численность потерь среди удерживавших Соледар украинских боевиков оказалась в шесть-семь раз выше потерь среди российских бойцов, освобождавших город. Такие цифры в беседе с журналистами РИА Новости назвал Герой России, выпускник Рязанского десантного училища — Антон Елизаров — с позывным «Лотос», руководивший успешным штурмом.
«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — отметил он.
Освобождение Соледара от подконтрольных киевскому режиму военных завершилось вечером 12 января.
В Минобороны отмечают, что этот успех поможет развить дальнейшее наступление российской армии и перекрыть снабжение группировки украинских националистов в Артемовске.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении.
- 16 февр
- На страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 февр
- Обещали расчленить: звезде «Глухаря» угрожают из-за поддержки спецоперации
- 15 февр
- Рогов: ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении
- 15 февр
- Только вперед! О положении российских войск под Кременной в ЛНР
- 15 февр
- Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины
- 15 февр
- Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?
- 15 февр
- ВСУ готовят отступление из Артемовска и вывозят архивы госучреждений
- 15 февр
- Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении
- 15 февр
- Отказ: концерт Реввы отменили в Краснодаре после слов об СВО
- 15 февр
- Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев
Читайте также
74%
0.35 79.57
0.23
Нашли ошибку?