Путин о тех, кто отступился от Родины: «Пусть это останется на их совести»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Российский лидер отметил, что власти и общество не должны устраивать охоту на ведьм.

Путин о тех, кто отступился от Родины: «Пусть это останется на их совести»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию высказался и о тех, кто в сложное время бежал из страны, оставив Родину и оскорбляя из-за рубежа россиян, осуждая политику и армию страны.

«Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что есть и те, кто встал на путь прямого предательства и совершает террористические и иные преступления. Эти люди, покушающиеся на безопасности нашего общества и территориальную целостность страны, понесут ответственность по закону.

«Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут», — добавил глава государства.

Президент заключил, что главное в этой ситуации — чтобы люди, граждане России дали таким перебежчикам моральную оценку.

Но национал-предатели — это не единственный «козырь» США и Европы в противостоянии с Россией. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад натаскивал нацистов и готовил Киев к войне.

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