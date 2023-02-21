«Пушки вместо масла»: Путин предостерег от повторения ошибок прошлого

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 89

Путин заверил, что Россия не последует по принципу «пушки вместо масла»

Фото, видео: Ситдиков Рамиль / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Экономика и система управления страны оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что страна вновь не последует по принципу «пушки вместо масла», чтобы не повторять старых ошибок. Об этом президент сообщил во время послания Федеральному собранию, состоявшееся в Гостином дворе.

Путин отметил, что оборона страны остается важным аспектом. По его словам, экономика РФ сможет выдержать военную и социальную нагрузку без ущерба для повседневной социальной политики.

«Есть такое выражение „пушки вместо масла“. Оборона — важный приоритет, но мы должны не повторять ошибки прошлого. Нужно создать условия для уверенного развития страны», — подчеркнул он.

Президент отметил, что российская экономика способна выстоять перед запросами, которые растут по оборонным статьям. Также, по его словам, экономика и система управления РФ оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал главного инициатора войны на Украине.

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