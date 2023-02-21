Путин: Россия была открыта Западу, а в ответ получила расширение НАТО на Восток

Большое внимание Владимир Путин во время выступления уделил международной повестке. Заявив, что Россия всегда была открыта к диалогу с Западом. Но в ответ получила расширение НАТО на Восток. И другие действия, которые дружественными точно не назовешь.

«Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России, я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом как у Соединенных Штатов Америки. Их — сотни. Я хочу это подчеркнуть — сотни баз по всему миру, вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту, весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетных … и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то ведь они это делали, ничего просто так не делают. В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантии безопасности, но по всем ключевым принципиальным для нас позициям получили по сути дела прямой отказ», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Владимира Путина Запад играл все это время кроплеными картами и ему теперь не отмыться от позора.