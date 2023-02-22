Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
Телеведущая продемонстрировала подписчикам свою тонкую талию и плоский живот.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Слухи о беременности Ольги Бузовой вновь разгорелись недавно после того, как певица опубликовала фото в обтягивающем платье с немного выпирающим животом. Однако на днях телеведущая опровергла эту информацию, опубликовав новые снимки.
На фотографиях Бузова позирует на фоне водопада в купальнике, демонстрируя свою фигуру — тонкую талию и плоский живот.
Кроме того, незадолго до этого Бузова пожаловалась, что у нее отекает тело из-за жары. Сейчас певица находится в командировке в Африке. Она рассказала, что спасается от отеков с помощью гимнастики.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бузова переполошила подписчиков, представ перед ними в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица показала себя рядом со слоном во время прогулки по сафари.
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