Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Телеведущая продемонстрировала подписчикам свою тонкую талию и плоский живот.

Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Слухи о беременности Ольги Бузовой вновь разгорелись недавно после того, как певица опубликовала фото в обтягивающем платье с немного выпирающим животом. Однако на днях телеведущая опровергла эту информацию, опубликовав новые снимки.

На фотографиях Бузова позирует на фоне водопада в купальнике, демонстрируя свою фигуру — тонкую талию и плоский живот.

Кроме того, незадолго до этого Бузова пожаловалась, что у нее отекает тело из-за жары. Сейчас певица находится в командировке в Африке. Она рассказала, что спасается от отеков с помощью гимнастики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бузова переполошила подписчиков, представ перед ними в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица показала себя рядом со слоном во время прогулки по сафари.

Тема:
Ольга Бузова
21 февр
Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой
20 февр
Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
15 февр
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой
13 февр
«Счастье — внутри меня»: Бузова интригует фанатов намеками на беременность
11 февр
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
9 февр
Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
8 февр
Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 году
5 февр
Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
2 февр
Лихорадка, тиф или малярия: чем опасна для туристов поездка в Африку
-13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада
0:40
Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
0:24
Сенатор Джабаров сравнил «аморфную» речь Джо Байдена и послание Владимира Путина
0:15
Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными после праздника для сына
23:56
Шесть человек погибли и 20 пострадали при пожаре в отеле «МКМ» в Москве
23:53
«Хуже, чем враг» — Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023