Нынешнее послание стало одним из самых продолжительных в истории — один час и 45 минут. Все потому, что важное место в повестке теперь занимает спецоперация на Украине. Ждали важных заявлений — и они прозвучали: начиная с создания государственного фонда для поддержки бойцов и их семей, и заканчивая выходом из договора СНВ-3, от чего за океаном содрогнулись от ужаса. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов тоже был в Гостином дворе и нашел героев, которые в этом году впервые лично слушают послание президента, а ведь про них он говорил очень много.

«В фойе перед залом — выставка фотографий из зоны специальной военной операции. Вот дети во дворе почти разрушенного дома, вот в Мариуполе — жители готовят на костре. Каждый снимок — застывшая история», — сказал корреспондент.

Они выделяются, немногословные, со строевой выправкой. Участники специальной военной операции — особые гости важнейшего программного выступления президента. О сложных задачах, которые стоят перед этими мужественными людьми Владимир Путин говорил сегодня много. И о том, почему вообще Россия вынуждена была начать спецоперацию.

«Они (Запад. — Прим. ред.) не стесняясь, словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения и Нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Все то время, когда пылал Донбасс, лилась кровь, Россия искренне, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизнях людей, как говорят в известных кругах, краплеными картами», — сказал глава государства.

Сейчас это даже никто в Киеве не скрывает: первые цели — Донецк и Луганск, а потом — Крым.

«Я хочу это повторить, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну раскрылись, раскрыли то, что мы и так прекрасно знали. Мы защищаем людей, свой родной дом, а цели запада — безграничная власть», — добавил президент.

Позиция России всегда была ясной и не менялась — в мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные.

«Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу Запада. Говорили и настаивали на том, что и Европа и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную, лицемерную реакцию. Это что касается слов, но были и действия конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии», — указал Путин.

Важнейшее геополитическое заявление Владимира Путина прозвучало уже в конце его выступления: Россия выходит из СНВ-3 — договора, который был подписан еще в 2010 году. США и Россия должны были взаимно контролировать стратегические ядерные объекты. Но нам этого делать не дают. Это решение президента поддержали все политические силы.

«Перебьются! Если перевести с дипломатического на русский язык, сказал президент. И сказал, что мы приостанавливаем свое участие в этом договоре», — сказал руководитель политической партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«По сути дела, американцы сломали всю систему договоров, которое было основой безопасности на протяжении почти 70 лет. Сегодня этот шаг сделан, на мой взгляд, исключительно верным и правильным», — сказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

«Если потребуется — завтра же наша приостановка участия будет ратифицирована в Государственной думе. Возможно, и в Совете Федерации. Могу говорить за нашу палату. Мы приветствуем такое решение. Надеюсь, что для наших оппонентов это будет сигнал задуматься, стоит ли прикасаться к стратегическому ядерному оружию в любом измерении любой точке планеты», — сказал руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нам предстоит очень серьезная работа по реализации законодательной тех тезисов тех поручений, которые дал сегодня Владимир Владимирович Путин. Надо отметить, что все фракции государственной думе выступают единым фронтом и, как правило, уже сложилась такая практика, очень хорошая, когда все важные инициативы вносят представители всех фракций. Я уверен, что так будет и в этот раз», — добавил первый зампред «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Очень для меня важные слова, что Владимир Путин считает, что Россия это отдельная цивилизация. Мы — историческая Россия, которая уже больше 1000 лет. Это богатая цивилизация со своим культурным кодом», — отметил руководитель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В зале в этом году впервые были сенаторы от новых регионов. Ведь Россия теперь — это еще и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

«Прежде всего, мы, конечно, гордимся и благодарны за то, что сегодня впервые сенаторы от новых регионов присутствуют на послании президента Российской Федерации. Для нас это очень важно. Мы услышали от президента очень важное для нашего населения послание, что Донбасс сам выбрал свою судьбу — быть своей великой родиной, быть с Россией», — сказала член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова.

«Один из важных результатов проведения специального операции в наших регионах это то, что Крым сейчас соединен с Россией сухопутным коридором. И именно об этом было сказано в том числе», — сказал член Совета Федерации от Херсонской области Константин Басюк.

Очень много внимания президент уделили конкретным мерам поддержки наших бойцов, которые сейчас — на передовой. Забота и поддержка о них станет приоритетом для государства. Не для галочки, и не для отчетов.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задача станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. Помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышение квалификации, в получение новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда — организации долговременного ухода на дому», — сказал президент.

Практический опыт сержантов и офицеров будет учитываться и в их дальнейшей военной карьере, или уже на гражданке. И вот еще социальная гарантия для тех, кто защищает страну.

«Служба в зоне спецоперации связана с колоссальными нагрузками. Считаю необходимым установить для всех участников спецоперации регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже раз в полгода. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семью», — сказал президент.

Эти предложения потом обсуждались особенно активно. Ни у кого нет сомнений, что предложения Владимира Путина очень быстро воплотятся в жизнь.

«Все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом — они в наличии и, безусловно, будут исполнены», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент поблагодарил не только участников СВО, но и всех, кто помогает приближать победу.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость! Сказать спасибо нашим героям: солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудниками спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах армейского резерва „БАРС“. Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не могу всех назвать. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков и детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», — сказал Путин.

Человеческое отношение к защитникам страны, забота об их семьях и отпор нарастающей агрессии западных стран — такого послания Федеральному собранию еще не было. Непростой и сложный путь мы проходим все вместе, подчеркнул президент.

«Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами», — заключил президент.