«Порыв единения»: митинг-концерт в «Лужниках» собрал более 80 тысяч человек

Торжественные мероприятия в поддержку СВО состоятся во многих городах России в преддверии праздничных выходных.

На московском стадионе «Лужники» начался митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам спецоперации по защите Донбасса. В распоряжение 5-tv.ru попало видео подготовки мероприятия. Корреспондент Кирилл Воробьев поделится кадрами с места событий.

«Тут хорошо ощущается этот порыв единения и поддержки. Только на трибунах около 80 тысяч, и еще несколько тысяч рядом со сценой», — прокомментировал корреспондент под аккомпанемент группы «Город 312».

Возле стадиона начала работать полевая кухня, а также открылась сцена «Народного фронта». Общероссийское общественное движение стало одним из организаторов митинг-концерта.

Гости мероприятия собрались в «Лужниках», чтобы увидеть выступления творческих коллективов из ДНР и ЛНР и народных артистов РФ. Чтобы поздравить защитников Отечества, 22 февраля на сцену выйдут Андрей Соколов, Зара, Хабиб, Марат Башаров, иеромонах Фотий, братья Запашные и другие российские звезды.

Посмотреть прямую трансляцию митинг-концерта можно тут.