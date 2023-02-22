Мария Захарова назвала два условия скорейшего наступления мира на Украине

Пока все «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского оторваны от реалий, считает дипломат.

Для достижения мира в конфликте на Украине нужна политическая воля Запада и Киева, однако в Москве ее пока не видят. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, на данный момент любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до «последнего украинца».

«Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — говорит Захарова.

Главная цель США, по мнению дипломата, ослабить, обезглавить, раздробить и взять под свой контроль Россию.

Представитель МИД подчеркнула, что все «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского оторваны от реалий.

До этого стало известно, что американского посла Линн Трейси сегодня вызвали на ковер в российский МИД. В ноте протеста, которую получила дипломат, внимание акцентировали на том, что накачка ВСУ оружием и передача из Вашингтона координат для нанесения ударов говорят о лживости утверждений, что Штаты не являются стороной конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что посла США Линн Трейси вызвали «на ковер» в российский МИД.