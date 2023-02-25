Индия не стала осуждать российскую спецоперацию на Украине после форума G20

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 69

Минфин Индии выразили беспокойство насчет применения ядерного оружия и призвал к заключению мира.

Индия не стала осуждать российскую спецоперацию на Украине после форума G20

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Krüger

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Тема:
Спецоперация

Члены «Большой двадцатки» не придерживаются единой позиции по поводу конфликта на Украине. На сайте Министерства финансов Индии появилось заявление, из которого становится ясно, что страна отказалась присоединяться к осуждению спецоперации России на Украине. Об этом Минфин Индии написал, исходя из итогов встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками.

В заявлении уточнялось, что конфликт на Украине негативно повлиял на мировую экономику, он причиняет и огромные человеческие страдания, и влияет на нестабильность и уязвимость в мировой экономике. Но были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций.

«G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики», — отмечается в заявлении.

Также власти Индии отметили, что применение ядерного оружия недопустимо.

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной», — отмечается в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ раскритиковали позицию Турции по мирному плану Зеленского.

Тема:
Спецоперация
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