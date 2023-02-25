Индия не стала осуждать российскую спецоперацию на Украине после форума G20

Члены «Большой двадцатки» не придерживаются единой позиции по поводу конфликта на Украине. На сайте Министерства финансов Индии появилось заявление, из которого становится ясно, что страна отказалась присоединяться к осуждению спецоперации России на Украине. Об этом Минфин Индии написал, исходя из итогов встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками.

В заявлении уточнялось, что конфликт на Украине негативно повлиял на мировую экономику, он причиняет и огромные человеческие страдания, и влияет на нестабильность и уязвимость в мировой экономике. Но были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций.

«G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики», — отмечается в заявлении.

Также власти Индии отметили, что применение ядерного оружия недопустимо.

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной», — отмечается в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ раскритиковали позицию Турции по мирному плану Зеленского.