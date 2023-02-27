Бросили и отреклись: в ДНР создан добровольческий батальон из украинских пленных

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 98

В ДНР создан добровольческий батальон из пленных боевиков ВСУ

Бросили и отреклись: в ДНР создан добровольческий батальон из украинских пленных

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Сейчас подразделение насчитывает около 70 человек. Все они сейчас на стадии получения гражданства РФ, подписания контракта. Дальше они отправятся на подготовку.

В Донецкой народной республике создали добровольческий батальон из украинских военнопленных. Об этом рассказал бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а теперь — старший подразделения батальона Андрей Тищенко. Он отметил, руководство просто бросило их на произвол судьбы.

«Когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — объяснил он в интервью РИА Новости.

Сейчас в подразделение Тищенко порядка 70 человек. 95% из них имеют боевой опыт. Со временем количество будет увеличиваться. Все они сейчас ожидают получения российского гражданства, далее последует подписание контракта и отъезд в лагерь для дальнейшего прохождения подготовки, переподготовки и формирования.

«В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», — добавил Тищенко.

При этом в батальон брали не всех. В первую очередь, люди должны иметь хорошее моральное и физическое здоровье. Кроме того, каждый из них проверяется на предмет того, чтобы в будущем не совершали военных и уголовных преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ отрезают головы и руки у иностранных наемников.

Тема:
Спецоперация
27 февр
Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день
26 февр
«Они умерли не на родине»: названы потери польских наемников на Украине
26 февр
В Вашингтоне сообщили, что Киев решит вопрос о захвате Крыма при поддержке США
26 февр
В США назвали сроки капитуляции Зеленского
26 февр
Российские Су-25 нанесли удары фугасными бомбами по ВСУ в Авдеевке
26 февр
Глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным
26 февр
Шойгу ответил на вопрос о действиях России для защиты своих границ
26 февр
В Британии заявили, что усиление роли ВКС РФ переломит ход спецоперации на Украине
26 февр
ВС РФ уничтожили более 600 вертолетов и самолетов ВСУ с начала спецоперации
26 февр
Экс-сотрудник Госдепа указал на приближение ядерной войны из-за Байдена
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Хочется гармонии и выпить бы вина. Бацзы-прогноз на март 2023 года

Последние новости

6:21
Оформление инвалидности планируют сделать дистанционным
6:05
Эксперт рассказал, как подрыв дамбы в Артемовске повлияет на ход боев
6:00
Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
В России запустят информационную систему «Вепрь»
5:29
«Неудобная» правда: в ФРГ вскрыли реальное отношение западного общества к Украине
5:14
В Берлине отвергли обвинения в недостаточной помощи Киеву

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Пленный рассказал, как боевиков ВСУ обучают тактике штурма в Британии
Путин назвал самое главное условие для победы России
«Задабривания не спасут»: политолог предостерег российских бизнесменов от попыток «понравиться» Западу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023