Маск в переписке с пользователями Twitter констатировал окружение Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Похоже, что американский миллиардер пристально следит за ходом специальной военной операции.

Маск в переписке с пользователями Twitter констатировал окружение Артемовска

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Илон Маск отреагировал на публикацию одного из пользователей Twitter с изображением карты Артемовска (Бахмута), где видно, что город почти полностью находится на территории, контролируемой российскими войсками.

«Аlmost surrounded (Почти окружен — Прим. ред.)», — прокомментировал глава Tesla и SpaceX.

На днях американский миллиардер в очередной раз нестерпимо огорчил своих украинских почитателей, признав, что в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот.

Маск также отреагировал на пост одного из пользователей, опубликовавшего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера. В ней говорилось, что для российского президента Владимира Путина незаконное свержение пророссийского лидера Украины Виктора Януковича стало «последней каплей».

«Нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал под твитом Маск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый владелец Twitter Илон Маск высмеял политологов, которые вписали в ряды «русских ботов» всех американских и не только пользователей, с мнением которых оказались не согласны.

Тема:
Спецоперация
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