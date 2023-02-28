Маск в переписке с пользователями Twitter констатировал окружение Артемовска

Илон Маск отреагировал на публикацию одного из пользователей Twitter с изображением карты Артемовска (Бахмута), где видно, что город почти полностью находится на территории, контролируемой российскими войсками.

«Аlmost surrounded (Почти окружен — Прим. ред.)», — прокомментировал глава Tesla и SpaceX.

На днях американский миллиардер в очередной раз нестерпимо огорчил своих украинских почитателей, признав, что в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот.

Маск также отреагировал на пост одного из пользователей, опубликовавшего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера. В ней говорилось, что для российского президента Владимира Путина незаконное свержение пророссийского лидера Украины Виктора Януковича стало «последней каплей».

«Нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал под твитом Маск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый владелец Twitter Илон Маск высмеял политологов, которые вписали в ряды «русских ботов» всех американских и не только пользователей, с мнением которых оказались не согласны.