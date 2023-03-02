Минобороны: российские войска уничтожили танк ВСУ новым артиллерийским снарядом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 47

Украинские неонацисты терпят неудачи буквально по всему фронту и осознанно выбирают смерть, потакая киевскому режиму.

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что для уничтожения украинской техники использовался высокоточный артиллерийский боеприпас нового поколения. Цель поразили с первого выстрела, а попадание отследили при помощи беспилотника.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — защита мирного населения от геноцида со стороны Киева. Военные эксперты отмечают, что ВСУ терпят неудачи буквально по всему фронту. По мнению одного из них, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ВСУ в Донбассе Эдуарда Москалева именно по этой причине. Однако официальная формулировка увольнения не объясняет причины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда побежит Зеленский с Украины.

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