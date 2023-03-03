«Артемовская мясорубка»: зарубежные СМИ сняли репортаж из госпиталя ВСУ
РВ: Военнослужащие войск ВСУ из госпиталя проинформировали об артемовской мясорубке
Фото, видео: 5-tv.ru
Если раньше 50 раненых сюда поступали за несколько месяцев, теперь — за день.
Госпиталь ВСУ в Артемовске переполнен. Репортеры Associated Press сняли красноречивые кадры из ада, каким стал город для украинских военных.
«Если раньше количество раненых здесь достигало 50-60 человек за девять месяцев, то теперь такое же количество солдат поступает ежедневно», — рассказал начальник медицинской службы госпиталя ВСУ.
«Артемовская мясорубка» — это словосочетание все чаще встречается даже в украинских СМИ. А аналитики с обеих сторон отмечают, что Киевскому режиму все труднее удерживать город.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские танкисты громят боевиков под Марьинкой.
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