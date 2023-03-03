Мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага»

Ребенку, несмотря на тяжелое ранение, удалось спасти от украинских террористов девочек: подросток смог увести их подальше в лес.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Быстрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» десятилетнего жителя Брянской области Федора, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области. Мальчик с пулевым ранением спас двоих девочек.

Федор и девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водителя застрелили на месте, Федор смог быстро убежать, но он не оставил детей и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал им бежать в лес.

Террористы открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудную клетку, но даже с ним не растерялся и сумел проводить девочек через лес, чтобы поймать попутку и довезти детей до безопасного места. Такие действия спасли жизнь детям, которые оказались в опасности.

Федор из многодетной семье, он увлекается спортом. Его близкие говорят о нем, как о добром и отзывчивым парне, который всегда готовь помочь.

«У меня же забрали два сына мобилизованных, он мне сказал что я тоже, когда вырасту, тоже пойду в армию, буду служить. Помимо того, что сын раненый, так еще и два мобилизованных ребенка. Души разорваться внутри и все», — рассказала мать мальчика.

Сейчас Федор находится в детском отделение Брянской областной больницы номер один. Его успешно прооперировали. Во время операции медики извлекли у Феди пулю натовского образца. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области.