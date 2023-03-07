Без вариантов: вернет ли Запад замороженные активы РФ

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 107

Дипломат Логвинов выразил уверенность в неизбежности возврата замороженных активов РФ

Без вариантов: вернет ли Запад замороженные активы РФ

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сегодня их сумма составляет порядка 300 миллиардов долларов. И это без учета средств физических и юридических лиц, у которых тоже незаконно отняли заработанное.

Замороженные Западом российские активы рано или поздно придется вернуть хозяину. Уверенность на этот счет накануне выразил исполняющий обязанности постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов.

Он также предположил, как должен действовать Евросоюз в случае утери данных активов.

«В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его мнению, в какой бы форме Запад ни пытался отнять то, что принадлежит России по закону, все это — «воровская схема». В нормы международного права она никак не вписывается. И юридическая служба Совета ЕС уже признала сей факт, заверил Логвинов.

Экономические санкции Запада стали ответной мерой России на спецоперацию на Украине. Так, после 24 февраля сумма замороженных валютных резервов России на Западе составила порядка 300 миллиардов долларов. Вместе с этим под санкции попали активы юридических и физических лиц, в совокупности они составили примерно свыше 21, 5 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США уличили Южную Корею в наживе на украинском конфликте.

Тема:
Спецоперация
7 мар
Огненная карусель: как самоходки «Гвоздика» прокладывают путь пехоте под Авдеевкой
7 мар
Шеф-повар итальянского ресторана готовит для наших бойцов на передовой
7 мар
Возмездие с небес: лучшее видео из зоны СВО за день
7 мар
Весенняя маскировка: бойцы в ЛНР подстраиваются под погоду
6 мар
«Шансы 30 на 70»: боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери
6 мар
Как ведутся бои за Угледар: репортаж с передовой
6 мар
«Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено
6 мар
Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов
6 мар
Хотят довести до миллиона: почему российским бойцам важно освободить Купянск
6 мар
В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины
-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:33
В России зафиксировали избыток бытовой техники: как это повлияет на цены?
10:24
Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг рекорда за восемь лет
10:10
Яркое поздравление: дома в Петербурге украсили световыми проекциями
9:53
Без вариантов: вернет ли Запад замороженные активы РФ
9:41
Особняк известного блогера по имени Lerchek обыскивает СК
9:31
МИД Китая уличил США в двуличии из-за позиции по Украине и Тайваню

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
Кто первый может пострадать из-за таяния льда в Антарктиде и что будет с Россией
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица