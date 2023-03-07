Без вариантов: вернет ли Запад замороженные активы РФ

Сегодня их сумма составляет порядка 300 миллиардов долларов. И это без учета средств физических и юридических лиц, у которых тоже незаконно отняли заработанное.

Замороженные Западом российские активы рано или поздно придется вернуть хозяину. Уверенность на этот счет накануне выразил исполняющий обязанности постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов.

Он также предположил, как должен действовать Евросоюз в случае утери данных активов.

«В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его мнению, в какой бы форме Запад ни пытался отнять то, что принадлежит России по закону, все это — «воровская схема». В нормы международного права она никак не вписывается. И юридическая служба Совета ЕС уже признала сей факт, заверил Логвинов.

Экономические санкции Запада стали ответной мерой России на спецоперацию на Украине. Так, после 24 февраля сумма замороженных валютных резервов России на Западе составила порядка 300 миллиардов долларов. Вместе с этим под санкции попали активы юридических и физических лиц, в совокупности они составили примерно свыше 21, 5 миллиарда евро.

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