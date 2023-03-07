Песков: эскалацией конфликта на Украине руководит «видимая рука» Вашингтона

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63

В Кремле прокомментировали заявление МИД Китая о затягивании украинского кризиса.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

США не хотят окончания конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Китая Цинь Гана о ситуации в Незалежной.

Ранее китайский министр во время ежегодного собрания народных представителей отметил, что переговоры по украинскому кризису неоднократно срывались, будто «невидимая рука» способствует затягиванию и эскалации конфликта.

«Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука — не невидимая, эта рука — видимая. И эта рука — Соединенных Штатов Америки, эта рука — Вашингтона. <…> Вот это и есть видимая рука», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Вашингтон не хочет завершения конфликта на Украине, а администрация Белого дома делает все для его продолжения.

Цинь Ган в своей речи также подчеркнул, что на фоне растущей нестабильности в мире Пекин и Москва должны активнее укреплять свое сотрудничество. Дипломат заявил, что отношения КНР и России не создают угрозы другим странам, а лишь обеспечивают миру баланс и многополярность, тогда как американские власти злоупотребляют силой и пренебрегают международным правом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД КНР раскрыли детали отношений Пекина с Москвой.

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