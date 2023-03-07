МИД Китая уличил США в двуличии из-за позиции по Украине и Тайваню

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Глава МИД КНР Цинь Ган уличил США в двуличии из-за ситуации с суверенитетом Украины и Тайваня

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Китай все агрессивнее указывает США на промахи страны и разную политику в одних и тех же вопросах.

Чем больше нестабильности в мире, тем активнее Пекин и Москва должны укреплять свое сотрудничество. Об этом заявил глава МИД Китая во время ежегодного собрания народных представителей. Дипломат подчеркнул: отношения КНР и России не создают угрозы другим странам, а лишь обеспечивают миру баланс и многополярность, которую пытаются разрушить Соединенные Штаты.

По его словам, американские власти злоупотребляют силой и пренебрегают международным правом. Они продолжают попытки создать угодные себе коалиции в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. Политику Штатов в отношении самого Китая глава МИД Поднебесной сравнил с неспортивным поведением.

«Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому. Это не честная конкуренция, а злонамеренная конфронтация и фол», — заявил Цинь Ган.

Дипломат возмутился тем, что Вашингтон угрожает Пекину санкциями, хотя его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. При этом, по словам министра, сами Штаты лишь подливают масло в огонь, накачивая Киев военной техникой и затягивая конфликт в корыстных целях. Хотя в нынешней ситуации необходимо проявить сдержанность и продвигать мирный диалог.

В связи с ситуацией на Украине глава МИД КНР задал логичный вопрос, обличающий корыстную политику США.

«Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» — спросил дипломат во время выступления.

Цинь Ган также обратил внимание на то, что США на протяжении долгого времени вооружают Тайвань, нарушая заключенные с Китаем договоренности.

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