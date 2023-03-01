Танки больше не нужны? Зеленский потребовал от США отправить на войну детей

Разъяренные родители сравнили себя с медведем, к которому президенту Украины лезть не стоит.

Граждан США повергло в шок заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что их дети будут отправлены «на убой» в зону проведения СВО. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Он привел слова украинского лидера, которому, кажется, стало мало западной военной помощи в виде техники и финансов. Он потребовал у Соединенных Штатов «сыновей и дочерей», чтобы направить их на войну.

«И им придется воевать, потому что речь идет о НАТО, и они будут умирать», — напомнил Осташко высказывание Зеленского.

Журналист отметил, что граждан Америки, чьи налоги уже год «перемалываются» Киевом и Вашингтоном, сильно возмутили подобные высказывания.

«Зеленский понятия не имеет о том, что он сделал. Забирать наши налоговые доллары — это одно. Но теперь он хочет отнять жизни у американских детей ради своей войны?» — опубликовал Осташко слова возмущенных американцев.

Телеведущий также указал, что родители из США сравнивают себя с медведем, на которого Зеленскому идти не стоит.

Руслан Осташко уверен, что американцы помнят, чем из раза в раз заканчивалось то, что США совали свой нос в конфликты других государств.

«58 тысяч человек во Вьетнаме, 38 тысяч в Корее, 4,5 тысячи в Ираке, 2,5 тысячи в Афганистане», — заключил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что советник украинского президента Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к атакам по России.