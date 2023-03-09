Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
Известно, что в рамках первого этапа страны ЕС готовы потратить на обеспечение Украины один миллиард евро.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
Министры обороны стран — участниц Евросоюза (ЕС) признали необходимость поставок Киеву остатков артиллерийских снарядов на складах. Об этом по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В рамках первого этапа поставок государства Европы готовы обеспечить киевский режим на один миллиард евро. Средства выделят из Европейского фонда мира. На втором этапе европейские страны подготовятся вложить «значимую» сумму.
До этого Боррель предлагал выделить миллиард евро из Европейского фонда мира, чтобы немедленно удовлетворить потребности в боезапасах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Запад начал активно вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов по жилым кварталам ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео боевой работы российской артиллерии в зоне спецоперации.
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