Зеленский заверил, что Киев не станет применять оружие Запада для ударов по РФ
Украинский лидер также добавил, что в Киеве не считают возможными переговоры с руководством РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
Киев не станет применять поставленное вооружение Запада для ударов по российской территории. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — заверил украинский лидер.
Он также добавил, что в Киеве не считают возможными переговоры с руководством РФ. При этом Зеленский выразил опасение, что продолжение конфликта способно привести к третьей мировой войне. Однако при этом он подчеркнул, что разрешение ситуации дипломатическим путем возможно лишь при условии вывода российских войск.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Мирные граждане подвергались геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет. Конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как женщины защищают Родину в зоне спецоперации.
- 9 мар
- Оставили ВСУ без укрепленных позиций: боевая работа экипажей вертолетов Ка-52
- 9 мар
- Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
- 9 мар
- Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки
- 9 мар
- Под шквальным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 мар
- Момент попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР — видео
- 8 мар
- Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
- 8 мар
- Неслабый пол на передовой: как женщины защищают Родину в зоне СВО
- 8 мар
- Американский разведчик заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
- 8 мар
- Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в скором времени
- 8 мар
- Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина об украинской судьбе
Читайте также
80%
-0.01 80.55
0.31
Нашли ошибку?