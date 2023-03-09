Зеленский заверил, что Киев не станет применять оружие Запада для ударов по РФ

Киев не станет применять поставленное вооружение Запада для ударов по российской территории. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — заверил украинский лидер.

Он также добавил, что в Киеве не считают возможными переговоры с руководством РФ. При этом Зеленский выразил опасение, что продолжение конфликта способно привести к третьей мировой войне. Однако при этом он подчеркнул, что разрешение ситуации дипломатическим путем возможно лишь при условии вывода российских войск.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Мирные граждане подвергались геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет. Конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как женщины защищают Родину в зоне спецоперации.