ДТЭК утверждает, что на Украине повреждены три теплоэлектростанции

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

ДТЭК утверждает, что на Украине повреждены три теплоэлектростанции

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На Украине повреждены три теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского энергетического ведомства (ДТЭК).

«Пострадали три теплоэлектростанции. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщалось о перебоях энергоснабжения в других регионах Незалежной. Киевский градоначальник Виталий Кличко писал в социальных сетях, что 40% горожан остались, в связи с экстренными отключениями энергии, без связи и отопления. Мэр Киева добавил, что с водоснабжением при этом все в порядке.

Кроме того, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в своем канале писал, что без энергии в регионе остались более полутора сотен тысяч абонентов. Энергетики запитали объекты критической инфраструктуры.

Согласно данным украинского Минэнерго, ограниченная подача энергии введена в Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что под обстрелами оказались объекты энергетической инфраструктуры в семи регионах.

Перед этим украинские СМИ публиковали информацию о взрывах в Киеве. Минобороны России не давало никаких комментариев по данному поводу.

Российские военные стали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских радикалов. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы российских артиллеристов по позициям украинских военных.

Тема:
Спецоперация
9 мар
Глава Запорожья сообщил о группировке ВСУ в 40 тысяч боевиков в районе Пришиба
9 мар
Как российские войска обороняют Каховскую ГЭС от боевиков ВСУ
9 мар
Украинские СМИ: в Киеве прогремела серия мощных взрывов
9 мар
Оставили ВСУ без укрепленных позиций: боевая работа экипажей вертолетов Ка-52
9 мар
Зеленский заверил, что Киев не станет применять оружие Запада для ударов по РФ
9 мар
Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
9 мар
Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки
9 мар
Под шквальным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день
8 мар
Момент попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР — видео
8 мар
Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
«Хотелось лезть на стену»: блогер София Стужук рассказала о родах в бассейне
12:43
Глава Запорожья сообщил о группировке ВСУ в 40 тысяч боевиков в районе Пришиба
12:33
Мужчина выпрыгнул из окна после скандала из-за подарка с беременной любимой
12:16
В Приднестровье предотвратили покушение на главу республики Красносельского
12:05
ДТЭК утверждает, что на Украине повреждены три теплоэлектростанции
11:43
WSJ: ЦРУ предупреждало Германию о диверсии на «Северных потоках» еще летом

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица