Т-90М — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО за день
Танк Т-90М уже успешно проявил себя в бою в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска продолжают спецоперацию по защите Донбасса, задействуя различные мощные боевые машины. Среди них — танк Т-90М. Он уже успешно проявил себя в бою. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы танка из зоны СВО в одном видео.
Боевая машина значительно легче конкурентов — Leclerc, Leopard, Abrams. Это является плюсом по маневренности. Кроме того, российский танк надежно защищен комбинированной броней и вставками из стали повышенной твердости.
Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт сравнил российский Т-90М и западные танки.
- 10 мар
- Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье
- 9 мар
- Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине
- 9 мар
- Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков
- 9 мар
- Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
- 9 мар
- «Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
- 9 мар
- «Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
- 9 мар
- Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
- 9 мар
- Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной
- 9 мар
- Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
- 9 мар
- Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»
Читайте также
86%
0.44 80.14
-0.41
Нашли ошибку?