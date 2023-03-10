Эксперт Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» применили во время удара по территории Украины, чтобы поразить особо важные объекты. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения. В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах. Кидаться «Кинжалами» по целям типа электроподстанции не имеет смысла. По ним штатно отработали другие ракетные системы», — сказал он.

Леонков добавил, что удары наносятся по разведанным целям, а информацию перед этим перепроверяют. Российские войска ночью 9 марта нанесли удары по энергетическим и военным украинским объектам в ответ на теракты в Брянской области. В результате оказались серьезно повреждены три теплоэлектростанции. Сообщалось о возникновении проблем с электроснабжением в различных областях страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы российских танкистов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.