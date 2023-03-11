Марочко: Киев отправляет неподготовленных мобилизованных под Кременную

Киевский режим перебросил неподготовленных мобилизованных под Кременную. Речь идет о приблизительно сотне человек. Об этом в Telegram-канале сообщил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По заверениям работников военкоматов, рекрутов везли из Днепропетровска на полигон для обучения, и реальное местоположение „мобилизанты“ узнали уже по факту прибытия», — уточняется в публикации.

Накануне российские войска захватили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. Кроме того, бойцы успешно отразили атаку со стороны украинских неонацистов.

До этого официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков проинформировал общественность об уничтожении армией РФ зенитно-ракетного комплекса ВСУ C-300 в Донецкой народной республике. Кроме того, был сбит украинский самолет Су-27.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия».