Российские военные уничтожили иностранных наемников, бежавших из Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Военкор Руденко: Российским огнем уничтожены иностранные наемники у Артемовска

Российские военные уничтожили иностранных наемников, бежавших из Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Противник небольшими группами пытается покинуть город по проселочным тропам и несет огромные потери.

Российские военные ликвидировали отряд иностранных наемников, который выходил из Артемовска. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

«Под Артемовском (Бахмут) при попытке выйти из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наемники», — написал он в своем Telegram-канале.

Подразделения российской армии активно продвигаются в Артемовске, тогда как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) небольшими группами пытаются покинуть город по проселочным тропам и при этом несут огромные потери.

Об этом, в частности, сообщала Financial Times со ссылкой на свой источник. По информации издания, несмотря на увеличение поставок Украине западного оружия, она «теряет людей по всей линии фронта».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Артемовске Киев бросает на убой все свои резервы. При этом противник распространяет слухи и ложную информацию о предполагаемом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра.

По словам Сальдо, это делается, чтобы обмануть российские войска и посеять среди населения панику. Между тем на самом деле у ВСУ осталось совсем немного боеспособных сил на правом берегу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске.

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