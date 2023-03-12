Войска РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что диверсанты были уничтожены на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) и в Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 45 боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в Минобороны сообщили о ликвидации еще трех групп украинских диверсантов на южно-донецком и запорожском направлениях. Там в результате успешных действий группировки войск «Восток» были уничтожены свыше 50 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30 в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, стало известно, что российская армия почти полностью освободила Красногоровку к северу от Авдеевки в ДНР. Об этом сообщил полковник в отставке Эдуард Басурин. По его словам, сейчас в населенном пункте идет зачистка. Взятие под контроль Красногоровки приблизило российские войска к окружению Авдеевки — города, со стороны которого наносят удары по ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы значительно продвинулись и заняли выгодные позиции в районе промзоны Артемовска.