Войска РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Всего на купянском направлении за сутки были уничтожены до 45 боевиков ВСУ.

Войска РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Фото: REUTERS / Marko Djurica

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Тема:
Спецоперация

Российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что диверсанты были уничтожены на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) и в Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 45 боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в Минобороны сообщили о ликвидации еще трех групп украинских диверсантов на южно-донецком и запорожском направлениях. Там в результате успешных действий группировки войск «Восток» были уничтожены свыше 50 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30 в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, стало известно, что российская армия почти полностью освободила Красногоровку к северу от Авдеевки в ДНР. Об этом сообщил полковник в отставке Эдуард Басурин. По его словам, сейчас в населенном пункте идет зачистка. Взятие под контроль Красногоровки приблизило российские войска к окружению Авдеевки — города, со стороны которого наносят удары по ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы значительно продвинулись и заняли выгодные позиции в районе промзоны Артемовска.

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