Посол Антонов назвал провокацией появление дрона США над Черным морем

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Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не ищет конфронтации с США.

Новость, которая может обернуться бессонной ночью для всего мира: в Черном море недалеко от берегов Крыма рухнул американский военный беспилотник «Рипер». Именно такие США используют для наведения украинской артиллерии и отслеживания всех перемещений российских сил.

В Вашингтоне заявили, что причина падения в — цитата — «непрофессиональном перехвате» от нашего Су-27. Якобы тот повредил ему единственный винт. В нашем Минобороны уже заявили, что все это не более, чем домыслы американской стороны.

По данным ведомства, «Рипер» двигался в сторону территории России с выключенным транспондером и нарушил границы района, установленного на время проведения СВО, о чем знают все пользователи международного воздушного пространства.

Да, истребители и правда поднимались в небо, но в контакт с беспилотником не вступали и тем более не применяли вооружение. А упал он в результате своего же резкого маневра.

Несмотря на это, в связи с инцидентом в американский МИД вызвали нашего посла Анатолия Антонова и заявили, что выразят Москве — цитата — «обеспокоенность».

По завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с данным инцидентом посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что разведывательная миссия американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 над Черным морем является провокацией, добавив, что Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru писал, как Минобороны РФ прокомментировало ЧП с беспилотником США.

Тема:
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