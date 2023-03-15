Десятки человек оказались заложниками непогоды в Норильске
Жители отдаленных районов города не смогли добраться до своих домов из-за метели. Какую помощь организовали власти для людей?
Фото: www.globallookpress.com / Wei Xuechao; 5-tv.ru
Десятки жителей отдаленных районов Норильска не смогли добраться до своих домов из-за непогоды. Несколько часов они провели в здании местного автовокзала в ожидании транспорта. Но автобусы так и не приехали.
В Норильске сейчас бушует метель с порывами ветра до 30 метров в секунду. Она спровоцировала множество аварий, из-за которых образовались многокилометровые пробки. А когда видимость на дорогах упала практически до нуля, движение на некоторых участках и вовсе перекрыли.
Но даже в такую непогоду некоторые горожане рискнули дойти до дома пешком. Хотя большинство все-таки решили переждать пургу в безопасности. Для них организовали пункты временного размещения.
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