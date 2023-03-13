Крупные потери войска киевского режима понесли также на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

Российские войска за сутки уничтожили около 190 украинских боевиков на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Крупное поражение Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели и на краснолиманском направлении. Там их потери составили около 110 военнослужащих. Еще до 60 боевиков были уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях и свыше 20 — на херсонском.

Всего, по данным Минобороны, за сутки российские войска нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ в 148 районах.

Накануне российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в Луганской народной республике и в Харьковской области. Общие потери ВСУ за сутки составили там до 45 боевиков.

Еще три группы украинских диверсантов были ликвидированы на южно-донецком и запорожском направлениях. В результате успешных действий группировки войск «Восток» там были уничтожены свыше 50 боевиков ВСУ и ряд единиц боевой техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили отряд иностранных наемников, бежавших из Артемовска.