Российские военные уничтожили около 190 боевиков ВСУ на донецком направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Минобороны: на донецком направлении за сутки уничтожено около 190 украинских военных

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Крупные потери войска киевского режима понесли также на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

Российские войска за сутки уничтожили около 190 украинских боевиков на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Крупное поражение Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели и на краснолиманском направлении. Там их потери составили около 110 военнослужащих. Еще до 60 боевиков были уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях и свыше 20 — на херсонском.

Всего, по данным Минобороны, за сутки российские войска нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ в 148 районах.

Накануне российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в Луганской народной республике и в Харьковской области. Общие потери ВСУ за сутки составили там до 45 боевиков.

Еще три группы украинских диверсантов были ликвидированы на южно-донецком и запорожском направлениях. В результате успешных действий группировки войск «Восток» там были уничтожены свыше 50 боевиков ВСУ и ряд единиц боевой техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили отряд иностранных наемников, бежавших из Артемовска.

Тема:
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