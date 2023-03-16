СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа

По делу блогера Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщило ГСУ СК России по Москве.

Следствие возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ. Это легализация или отмывание денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

«По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в сообщении.

Деньги были легализованы путем совершения финансовых операций в целях принесения правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

По информации источника, Чекалиным изберут меру пресечения, не связанную с арестом. Однако это может быть запрет на определенные действия.

Прежде была информация, что в отношении Чекалиной возбудили уголовное дело по неуплате налогов свыше чем 300 миллионов рублей. В доме семьи блогера, а также по местам жительства других участников преступной группы начались обыски. Валерия и ее муж Артем находились под запретом на выезд.

Следствие передает информацию о том, что Чекалина как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 миллионов рублей в год. Однако, следователи считают, что реальный доход от фитнес-марафонов был значительно выше.

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Чтобы не оплачивать налоги в общем режиме уплаты налогов, блогер Лерчик наладила схему поступления доходов от своей деятельности на счета, открытые через ИП и принадлежащие ее родственникам и близким. Таким образом, дробление бизнеса помогло ей уклониться от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

Чекалиной было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ под названием «Уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере», а ее супругу Артему — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Неделю назад блогер Чекалина признала вину в неуплате налогов и пообещала выплатить задолженность. Ее муж также выразил желание и готовность возместить долг.

Валерия Чекалина — российский блогер и спортивный тренер. С 2018 года она ведет свой фитнес-блог в Instagram*, количество ее подписчиков превышает 10 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились кадры со стройплощадки с будущим особняком блогера Lerchek.

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