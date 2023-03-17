Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру, 17 марта

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Иван Обухов
Иван Обухов 6 757

Основные события в стране и мире в дайджесте на 5-tv.ru.

Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру, 17 марта

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В США назвали незаконными авиаограничения РФ над Черным морем. Представитель Белого дома Кирби заявил, что американские воздушные суда будут и дальше летать над акваторией, где ранее упал в воду беспилотник США.

Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков». Москва не может провести собственный анализ ситуации, потому что ее специалистов не допускают на место случившегося.

Задержана жена блогера-сыроеда Лютова, чей ребенок скончался. Мать умершего в Сочи младенца отправили под домашний арест.

Пентагон изучил информацию о попытках РФ достать обломки беспилотника, не может прокомментировать сообщения в прессе о предпринимаемых Россией попытках поднять обломки американского беспилотника, из-за отсутствия у американцев достоверных данных.

О репе для европейцев и о других вопросах — рассказал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и попросил бизнес стать еще ответственнее.

Французский политик сообщил о подготовке США контрнаступления боевиков на Украине. Реализация подобного сценария чревата критическими последствиями.

Он же назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток». При этом лидер французской правой партии «Патриоты» Филиппо затруднился предположить, замешана ли Норвегия в подготовке к взрывам.

Японский профессор объяснил, почему на жизни россиян не отразились западные санкции. По мнению ученого, жителям России помогла их природная черта. Какая именно?

В США разорение грозит очередному крупному банку. Его акции за неделю подешевели на 80 процентов.

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