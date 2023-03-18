«Четвертая весна без тебя…» — мать Юлии Началовой почтила память умершей певицы
Мать Началовой опубликовала видео, на котором ее дочь дает последний концерт
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Звезда скончалась так скоропостижно, что никто не был к этому готов. Молодая и цветущая женщина угасла буквально в считанные дни.
Четыре года назад из жизни ушла Юлия Началова, которая не смогла победить болезнь и умерла в 2019 году. У нее осталась дочь, которой уже 16 лет, и много родных. Все они чтят память о певице.
В личном блоге в Instagram* мать артистки выложила видео с последнего концерта 38-летней исполнительницы. В нем артистка позвала на сцену свою любимую маму и подарила ей букет цветов.
«Доченька, четвертая весна без тебя…» — написала женщина, убитая горем.
Подписчики удивились появлению Таисии Николаевны в социальной сети и поддержали пост теплыми словами.
«Юлия навсегда останется в наших сердцах»;
«Она была самой нежной и лучезарной»;
«Мы помним и любим нашу принцессу», — прокомментировали фанаты.
Также в годовщину со дня смерти тетя Началовой Антонина Владимирова — поэтесса, которая писала тексты для песен артистки, выложила стихотворение про племянницу. Оно наполнено светлой болью и скорбью. По нему видно, что семья до сих пор горюет и вряд ли когда-то сможет принять эту утрату.
«Зажглась на небе новая звезда, мы к ней свои ладони протянули, чтобы она светила нам всегда. Мы дали ей свое названье — Юля», — написала тетя певицы.
Российская исполнительница Юлия Началова умерла в 2019 году в расцвете сил от сердечной недостаточности, вызванной тяжелой болезнью. 16 марта исполнилось ровно четыре года со дня ее кончины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запашный рассказал, как впервые узнал о болезни Началовой.
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