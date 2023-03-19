Рогов: Киев начал в Запорожской области информационно-психологическую операцию

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Чиновник обратил внимание на большое количество вбросов в западных СМИ относительно состояния украинской армии.

Рогов: Киев начал в Запорожской области информационно-психологическую операцию

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим ведет информационно-психологическую спецоперацию и готовится наступать на запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил чиновник Владимир Рогов.

«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — сказал Рогов.

Он считает, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) уже сейчас прощупывается российская оборонная линия, для чего ведется разведка боем.

Рогов выразил уверенность в том, что попытка атаки со стороны украинских военных станет фатальной для самих ВСУ. Также руководитель движения «Мы вместе с Россией» думает, что Белый дом подталкивает Незалежную к активным действиям, поскольку хочет «продать» иллюзию ее победы.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
19 мар
«Антироссийские взгляды»: Меладзе проверяют на возможное финансирование ВСУ
19 мар
ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
19 мар
«Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию
19 мар
Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
19 мар
Зеленский превратил Запорожье в кишащий наемниками и боевиками ВСУ форпост
19 мар
ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника
19 мар
Расчеты «Гиацинтов» рассказали о боевой работе в зоне спецоперации
19 мар
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области
19 мар
Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
19 мар
Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Рогов: Киев начал в Запорожской области информационно-психологическую операцию
14:22
«Антироссийские взгляды»: Меладзе проверяют на возможное финансирование ВСУ
14:12
Жена Гуфа заявила, что знает своих «настоящих врагов». Айза резко ответила на обвинения
14:00
«Не скроетесь»: в США пригрозили Пелоси тюрьмой на фоне возможного ареста Трампа
13:47
Блогер-сыроед Лютый, чей сын умер от истощения, заключен под стражу на два месяца
13:35
Беременна в 54? Готовящуюся выйти замуж Буланову засняли с округлившимся животом

Сейчас читают

Из украинцев в поляки: какое будущее Запад подготовил для Зеленского
«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео