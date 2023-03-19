Рогов: Киев начал в Запорожской области информационно-психологическую операцию
Чиновник обратил внимание на большое количество вбросов в западных СМИ относительно состояния украинской армии.
Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency
Киевский режим ведет информационно-психологическую спецоперацию и готовится наступать на запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил чиновник Владимир Рогов.
«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — сказал Рогов.
Он считает, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) уже сейчас прощупывается российская оборонная линия, для чего ведется разведка боем.
Рогов выразил уверенность в том, что попытка атаки со стороны украинских военных станет фатальной для самих ВСУ. Также руководитель движения «Мы вместе с Россией» думает, что Белый дом подталкивает Незалежную к активным действиям, поскольку хочет «продать» иллюзию ее победы.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении.
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