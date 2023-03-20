Киев отправляет отряды иностранных наемников на купянское направление
Марочко: Киев усиливает группировку на купянском направлении наемниками
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Большинство солдат обучались на полигонах НАТО и участвовали в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении появились иностранные наемники. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, наемники подготовлены и помогают украинской армии с прикрытием и сопровождением.
«Группы противника состоят из подготовленных наемников, в том числе иностранцев. <…> Они также обеспечивают безопасную переброску резервов», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что пополняющие армию ВСУ солдаты — выходцы из НАТО, которые обучались на полигонах Альянса. В частности, они пополняют аэромобильную бригаду, в которой потери личного состава составляют 40%. По словам Марочко, большинство наемников имеют боевой опыт и участвовали в операциях в Донбассе с 2014 года.
Между тем также увеличивается численность украинских войск на донецком направлении. При этом в Артемовске в рядах ВСУ по-прежнему наблюдаются большие потери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на купянском направлении.
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