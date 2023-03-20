Российская армия уничтожила всех боевиков ВСУ, подготовленных НАТО за восемь лет
Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Западные аналитики оценили масштабы потерь украинской армии в ходе спецоперации.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за год российской спецоперации потеряли убитыми почти всех боевиков, подготовленных инструкторами НАТО с 2014 по 2022 год. Об этом сообщает Asia Times.
Издание ссылается на данные западных аналитиков, озвученные в ходе закрытой конференции ведущих американских внешнеполитических экспертов.
«Вся армия, которую НАТО готовила в период с 2014 по 2022 год для подготовки к нападению России, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки», — говорится в статье.
При этом проблему украинской армии западные специалисты видят в ухудшении качества личного состава, а не в том, что на Украине в буквальном смысле закончится людской потенциал для вооруженных сил.
Politico на прошлой неделе подсчитало число погибших боевиков ВСУ с начала российской спецоперации. По мнению издания, украинская армия на сегодня потеряла более 100 тысяч человек. Уточняется, что основная часть потерь пришлась на боестолкновения в Артемовске.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подразделениях ВСУ на купянском направлении появились иностранные наемники. Киев отправляет их для пополнения аэромобильной бригады, потери личного состава которой составляют 40%.
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