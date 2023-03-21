Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, разрушающей влияние США
Вашингтон продолжает отвергать переговоры с Москвой, однако в нынешней ситуации их стоило бы ускорить, уверен бывший разведчик Джордж Биб.
Фото: www.globallookpress.com / White House
Президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая снизит влияние Вашингтона на международной арене. Об этом американского лидера предупредил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Его статья опубликована в журнале Responsible Statecraft.
«Есть три ключевых фактора, которые определяют будущее конфликта на Украине. Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать ситуацию, при которой способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам значительно уменьшится», — написал Джордж Биб.
Первым фактором он назвал события на поле боя. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что ВСУ получают «огромный урон» под Артемовском и находятся «на грани серьезного поражения». Освобождение города российскими войсками ставит под сомнение ожидаемое наступление националистов, так как они растратят свои ограниченные ресурсы на тотальную оборону.
В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% Артемовска
Второй фактор — внутренняя политика США. Если год назад 90% республиканцев выступали за поддержку Украины в нынешних объемах, то сейчас 50% считают ее слишком дорогостоящей. Сомневается в ней и каждый третий демократ.
«Этот межпартийный раскол, вероятно, будет углубляться по мере того, как отрезвляющие репортажи с полей сражений подрывают американский оптимизм, а кампания по президентским выборам 2024 года накаляется», — предположил эксперт.
Республиканцы раскритиковали Джо Байдена за «безрассудные расходы»
Третьим фактором он назвал усилия Китая по урегулированию конфликта России и Украины. Лидер КНР Си Цзиньпин уже провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а позже собирается позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Вашингтон выступил против мирной инициативы Пекина, однако скоро Киев может обратиться к ней из-за поражений на поле боя. Это усилит позиции Китая на международной арене и пошатнет авторитет США.
«Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии оказалось под угрозой сужения», — подытожил Джордж Биб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные политики испытали злость и ревность из-за речи лидеров России и Китая. В этом их уличила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- 21 мар
- Артиллерия ВС РФ массированным ударом уничтожила опорный пункт ВСУ
- 21 мар
- Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
- 21 мар
- Листовки-напоминания и обращения: как в зоне СВО работают психологические войска
- 21 мар
- «Работаем сутками»: как операторы ЗРК «Оса» под Угледаром сбивают дроны ВСУ
- 21 мар
- Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское
- 21 мар
- Как российские бойцы защищают от националистов жителей левого берега Днепра
- 21 мар
- Под прицелом профессионалов: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 мар
- «Боевой дух еще больше вырос»: как ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
- 20 мар
- Бегут, бросая технику и раненых: атака ВСУ на запорожском направлении захлебнулась
- 20 мар
- «Уничтожает собственные войска»: в США раскрыли попытку ВСУ скрыть реальные потери
Читайте также
81%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?