Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, разрушающей влияние США

Президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая снизит влияние Вашингтона на международной арене. Об этом американского лидера предупредил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Его статья опубликована в журнале Responsible Statecraft.

«Есть три ключевых фактора, которые определяют будущее конфликта на Украине. Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать ситуацию, при которой способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам значительно уменьшится», — написал Джордж Биб.

Первым фактором он назвал события на поле боя. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что ВСУ получают «огромный урон» под Артемовском и находятся «на грани серьезного поражения». Освобождение города российскими войсками ставит под сомнение ожидаемое наступление националистов, так как они растратят свои ограниченные ресурсы на тотальную оборону.

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Второй фактор — внутренняя политика США. Если год назад 90% республиканцев выступали за поддержку Украины в нынешних объемах, то сейчас 50% считают ее слишком дорогостоящей. Сомневается в ней и каждый третий демократ.

«Этот межпартийный раскол, вероятно, будет углубляться по мере того, как отрезвляющие репортажи с полей сражений подрывают американский оптимизм, а кампания по президентским выборам 2024 года накаляется», — предположил эксперт.

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Третьим фактором он назвал усилия Китая по урегулированию конфликта России и Украины. Лидер КНР Си Цзиньпин уже провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а позже собирается позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Вашингтон выступил против мирной инициативы Пекина, однако скоро Киев может обратиться к ней из-за поражений на поле боя. Это усилит позиции Китая на международной арене и пошатнет авторитет США.

«Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии оказалось под угрозой сужения», — подытожил Джордж Биб.

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