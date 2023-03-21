Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика Су-25 украинских воздушных сил в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Отличились и средства ПВО: за сутки они сбили более 30 беспилотников противника в зоне спецоперации.
Российские летчики сбили украинский штурмовик Су-25 в воздушном бою над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка ДНР в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенкова.
Он добавил, что результативными действиями в зоне спецоперации отличились и расчеты средств противовоздушной обороны российских войск. За прошедшие сутки они сбили 31 украинский беспилотник в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР. Также они перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских бомбардировщиков В-52Н, зафиксированных над Балтийским морем, и пресек нарушение ими государственной границы.
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