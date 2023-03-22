Минобороны: войска РФ за сутки сбили 26 беспилотников ВСУ в ходе СВО
Бойцы обращают в бегство украинских неонацистов, уничтожая натовскую технику.
Фото, видео: NARONG SANGNAK / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска за сутки уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом в рамках брифинга доложил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 3528 беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.
Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Украинские боевики используют мирное население в качестве живого щита. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные штурмовали позиции боевиков ВСУ в кромешной тьме.
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