«Я прям плакала»: Елена Север об эмоциях на выступлениях перед защитниками Донбасса
Елена Север призналась, что ей тяжело даются концерты для защитников Донбасса
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Для нее каждый выход на сцену — глубокие переживания.
Певица Елена Север призналась, что на каждом концерте для российских военнослужащих едва справляется с эмоциями. Артистка часто плачет, осознавая, насколько тяжело приходится защитникам Донбасса на фронте и как им нужна поддержка, в том числе со стороны артистов. Несмотря на сжимающие сердце чувства она снова и снова выходит на сцену.
Накануне в Военно-медицинской академии Петербурга состоялось представление для пострадавших в зоне спецоперации бойцов. В шоу приняли участие группы «Земляне» и Burito, Виктория Дайнеко, Роман Архипов. Елена Север провела мероприятие в паре с сыном Юрием. На сцену вышел также ее младший сын Владимир.
«Мне кажется, на каждом концерте — каждый раз испытываешь одни и те же эмоции. Это волнение, какая-то безумная ответственность, потому что ты понимаешь, сейчас им действительно это нужно, как никогда. И когда мы отправляли ребят на передовую, такое тоже было, я прям плакала, правда. Или когда ребята с передовой приезжали только для концерта и потом сразу отправлялись туда — это все одни эмоции. Потому что ты понимаешь, что, может быть, этот концерт для них последний… И поэтому меня прямо душат слезы», — рассказала певица корреспонденту 5-tv.ru.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск. Президент РФ Владимир Путин называл целями армии освобождение мирного населения ЛДНР от националистов, а также создание условий для безопасности России.
Как рассказала ранее 5-tv.ru Елена Север гордится своими детьми. Она отметила, что ей очень повезло разделять одни политические и жизненные взгляды со своими сыновьями.
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