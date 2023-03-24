Бузова ответила на критику «брежневских» бровей: «Мне зубной щеткой их оттереть?»
В сети раскритиковали брови Ольги Бузовой и ее фото из бани в купальнике
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезда «Дома-2» опубликовала очередное откровенное фото: оставалось только сесть на шпагат — и публика спутала бы ее с Анастасией Волочковой.
Певица и телеведущая, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова оправдалась за свои «брежневские» брови. Свежие фото звезды в личном блоге довели поклонников до крайностей — в комментариях люди смеются и призывают ее воспользоваться зеркалом.
Едва ли Бузова не знает, что ее откровенные снимки будоражат сердца. И пусть под каждым из них есть множество язвительных и порой оскорбительных слов — аккаунт остается популярным, а количество фолловеров стабильно растет. Сейчас поющая ведущая отдыхает в Сочи на горнолыжном курорте, выпуская фотоотчеты «пачками». На этот раз комментарии вроде «Оля, оденься!» или «Найдите ей уже мужика» уступили место такому — «Что с бровями?»
«Как у Брежнева!»
«Оленька, одни брови ведь остались!»
«Бровиста меняй срочно. И никогда не делай сексуальный взгляд! Сто раз уже писала. Это не твое»;
«Что за шерсть на бровях?» — пишут интернет-пользователи.
После фото из бани Ольгу Бузову снова окрестили второй Волочковой.
Знаменитость, хоть и привыкла к обсуждению ее внешности, не удержалась от ответа. Отчасти даже признала справедливость критики.
«Я выставляю такие фотки, делюсь такими ощущениями, а вы про брови… Ну что мне теперь, зубной щеткой их оттереть?! Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются! Алло, это краска, она сойдет!» — написала артистка.
Главной банной звездой отечественного шоу-бизнеса еще недавно величали балерину Анастасию Волочкову. Кадры из ее купели потрясали воображение не только абсолютной наготой, прикрытой веником, но и фирменными шпагатами. После снимка с «брежневскими» бровями Бузова, судя по отзывам фолловеров, заняла почетное место рядом с Волочковой. Стоит отметить, обе звезды лишь вздыхают, рассуждая о хейтерах. Говорят, обидные слова пишут им из зависти.
Анастасия Волочкова, к слову, своим почитателям тоже спуску не дает. Недавно, писал 5-tv.ru, в сети появилось видео, на котором 47-летняя балерина сделала вертикальный шпагат стоя.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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