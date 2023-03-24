«Твой бриллиантик»: Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

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Полина Долгова
Полина Долгова 22

Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

«Твой бриллиантик»: Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Мама ведущей Ирина Александровна работает стоматологом, в этом году женщине исполнилось 62 года.

День рождения празднует мама ведущей, блогера Ольги Бузовой Ирина Александровна. У них теплые, близкие и доверительные отношения. Звезда «Дома-2» рассказала подписчикам, что у нее было очень счастливое детство и она бесконечно благодарна за него своим родителям.

«Меня очень ждали, очень хотели моего появления. Я родилась в любви», — рассказала Ольга.

Блогер опубликовала трогательный пост в Instagram*, в котором призналась, что очень переживает, когда слышит грустный голос мамы и считает, что она для нее самый важный человек в мире.

В публикации Бузова сделала нарезку из архивных видео, на кадрах мама и дочь дурачатся, путешествуют и вкусно кушают в ресторанах.

«Мама записана у меня „мамуля“, и я просто хочу, чтобы она была здорова и счастлива каждую секунду. Скучаю по нашим поездкам и разговорам… переживаю, когда слышу грустный голосок, больше уже волнуюсь за нее, чем она за меня. Мамуля, я тебя люблю, я всегда рядом и все сделаю, чтобы ты только улыбалась! Спасибо за жизнь, воспитание и правильные ценности. Твой бриллиантик», — написала знаменитость в своем блоге.

Ирина Александровна работает стоматологом, в этом году женщине исполнилось 62 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова ответила на критику «брежневских» бровей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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