«Поселилась там блудница»: Александр Михайлов обвинил США в развязывании конфликтов

Народный артист также выразил поддержку российским бойцам, мужественно защищающим свою страну.

Советский и российский актер Александр Михайлов обвинил США в развязывании конфликтов, включая и украинский. Артист признался, что его многое связывает с настрадавшимся Донбассом, в частности, с Донецком. Он лично знаком с погибшими в результате теракта экс-главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко и военачальниками Арсеном Павловым и Михаилом Толстых (позывные «Гиви» и «Моторола». — Прим. ред.). Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премии Минобороны РФ в области культуры и искусства.

«Победа будет за нами, я в этом абсолютно не сомневаюсь и никогда не сомневался, всю эту нечисть мы должны как-то утихомирить. Ноги растут от Америки, я там пять раз был, знаю, что это за страна. Поселилась там блудница и поила всех вином своим (отсылка к образу Вавилонской блудницы. — Прим. ред.). И вино это сегодня оказывается на нашей территории, среди наших братьев, и я очень переживаю», — сказал Михайлов.

Артист отметил, российские военнослужащие защищают сегодня не только границы своей родины, но и ценности страны, родной язык. Поэтому с особой гордостью он впервые посетил премию Минобороны, которая состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). Себя актер назвал человеком стеснительным, не стремящимся на первый план, однако появление на столь престижном мероприятии для него — достойный и приятный повод.

«Хочу поклониться нашим воинам, нашим волонтерам, медикам. Я сейчас был в госпитале Вишневского, видел наших ребят. Я вообще стараюсь как-то без камеры ходить, чтобы не было рекламы лишней, но я постоянно с ними. Я связан с нашими ребятами, которые сегодня там, на передовой», — сказал он.

Александр Яковлевич также вспомнил советских артистов, которые только пришли или вернулись в культуру после Великой Отечественной войны. Эти люди, прошедшие бои, видевшие перед собой смерть каждый день, не играли в кино, — они жили. Потому военные драмы того времени до сих пор считаются одними из самых пронзительных. Михайлов и сегодня ждет возвращения талантливых ребят с фронта — ведь они привезут с полей боя в мирную жизнь «особую интонацию».

Премия Минобороны ежегодно присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах (ВС) РФ в девяти номинациях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, музейное дело, культурно-просветительские проекты, библиотечное дело и СМИ, произведение аудиовизуальных искусств, «За вклад в развитие культуры», «За активную культурно-шефскую работу».

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с одним из лауреатов 2023 года — народным артистом России Владимиром Машковым.