Бои уже в самом центре Артемовска: последние новости с донецкого направления СВО

На текущей неделе российские войска ведут интенсивные бои в районах Артемовска и Авдеевки.

В начале оперативные сводки с фронтов. На этой неделе российские войска усилили натиск на основные сейчас укрепрайоны ВСУ на донецком фронте — Артемовск и Авдеевку. И там, и там, схожая картина — города обхватывают с севера и юга.

С той лишь разницей, что в Артемовске бои идут уже в самом центре городских кварталов. А в Авдеевке — на окраинах. Активно применяется штурмовая авиация и барражирующие боеприпасы, которыми уничтожается и артиллерия, и танки, и машины сопровождения противника, например бензовозы.

Мощные полуохваты формируются и к северу и к югу от Авдеевки, на северном фасе окружения наши развивают наступление от Новобахмутовки, и Красногоровки в сторону Петровского вдоль железной дороги. К югу наступление идет также вдоль дороги, но на сей раз автомобильной на Водяное и Первомайское. Такая тактика объясняется тем, что по полям еще пока не проехать на тяжелой технике.

Распутица не дает и украинским формированиям начать свое давно обещанное контрнаступление, потому резервы ВСУ перебрасывают в Артемовск в надежде замедлить продвижение наших штурмовых групп. На данный момент российскими войсками контролируется до 70% города, и бои перенесены за реку Бахмутка.

Военкор «Известий» Сергей Прудников сумел вместе с бойцами максимально близко подойти к линии соприкосновения в Артемовске. Там в самом центре города идут ожесточенные бои.