ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой
Украинские боевики, по всей видимости, готовятся к долгой осаде.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Украинские военные начали строить под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено», — цитирует чиновника РИА Новости.
По словам Барбашова, украинские боевики планируют выманить российские войска на высокий берег Ингульца, как это хотело сделать немецкое командование в 1944 году.
Кроме того, замечены «хаотичные перемещения» украинских военных между селами. По мнению Барбашова, так они рассчитывают дезинформировать российскую сторону.
В этот же день член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о срыве наступления украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов. Во время операции российские военные уничтожили более 550 военнослужащих противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нескольких регионах Украины объявили очередную воздушную тревогу.
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