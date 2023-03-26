ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Украинские боевики, по всей видимости, готовятся к долгой осаде.

ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Украинские военные начали строить под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Барбашова, украинские боевики планируют выманить российские войска на высокий берег Ингульца, как это хотело сделать немецкое командование в 1944 году.

Кроме того, замечены «хаотичные перемещения» украинских военных между селами. По мнению Барбашова, так они рассчитывают дезинформировать российскую сторону.

В этот же день член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о срыве наступления украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов. Во время операции российские военные уничтожили более 550 военнослужащих противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нескольких регионах Украины объявили очередную воздушную тревогу.

Тема:
Спецоперация
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