ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой

Украинские военные начали строить под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Барбашова, украинские боевики планируют выманить российские войска на высокий берег Ингульца, как это хотело сделать немецкое командование в 1944 году.

Кроме того, замечены «хаотичные перемещения» украинских военных между селами. По мнению Барбашова, так они рассчитывают дезинформировать российскую сторону.

В этот же день член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о срыве наступления украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов. Во время операции российские военные уничтожили более 550 военнослужащих противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нескольких регионах Украины объявили очередную воздушную тревогу.