Украинские националисты во всем подражают своим идейным предшественникам, повторяя даже их фатальные ошибки на поле боя.

Украинские войска, которые строят сейчас укрепления на реке Ингулец под Снигиревкой, будут разгромлены так же, как немецкая армия, которая в 1944 году в этом же месте оборонялась от наступающей Красной армии. Таким прогнозом с 5-tv.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически копируют тактику вермахта, которая потерпела в свое время полный провал и привела немцев к сокрушительному поражению от советских войск.

«Я уверен, что при проведении соответствующей наступательной операции мы сможем, используя опыт Великой Отечественной войны, взломать оборону украинских вооруженных формирований и двинуться дальше на запад для освобождения Николаева, Одессы и других регионов Украины», — заявил Кнутов.

Он напомнил, как происходил прорыв немецких позиций у Снигиревки советскими войсками 4 марта 1944 года. Тогда немцы оборудовали на правом берегу реки Ингулец укрепления с окопами и замаскированными позициями для артиллерии — орудия находились в специальных тоннелях, которые сложно было заметить обычными средствами разведки.

«Их расположение удалось выяснить благодаря действиям разведгрупп, которые прошлись по ближним тылам на левом берегу Ингульца и составили подробную карту артиллерийских позиций. И когда встал вопрос о наступлении, мы нанесли мощный удар: в течение нескольких часов шла артподготовка, которая уничтожила скрытую артиллерию», — рассказал эксперт.

После того как огневая мощь гитлеровцев была подавлена, советским бойцам удалось занять плацдарм на правом берегу Ингульца и расширить его при поддержке авиации и артиллерии.

«Когда был захвачен плацдарм и началось наступление, оборона противника была взломана в течение нескольких часов. Открылся оперативный простор для продвижения наших войск вперед. Гитлер был крайне недоволен, что укрепления, на которые он рассчитывал, не сдержали советские войска. Более того, ответственные немецкие лица, которые отвечали за строительство укреплений, были репрессированы», — добавил Кнутов.

По его мнению, оборонительный рубеж, который сейчас создают ВСУ на правом берегу Ингульца, в случае наступления российских войск продержится ровно столько же, сколько укрепления вермахта выстояли против Советской армии.

«При тех технологических преимуществах, которые у нас есть — возможности возведения понтонных мостов, плавающей технике, беспилотниках, дальнобойной артиллерии, ракетах, авиации — эти укрепления будут взломаны в течение одного-двух часов», — заключил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные начали строить на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные позиции. По мнению главы российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова, украинские боевики планируют выманить российские войска на высокий берег Ингульца, как это хотело сделать немецкое командование в 1944 году.