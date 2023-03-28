Путин: вся страна переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января
Военнослужащие погибли от ракетного удара буквально сразу после начала нового года.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Вся Россия переживает из-за гибели военных РФ в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Глава региона в своем выступлении затронул трагедию, а президент тут же отреагировал.
«Вся страна переживает», — заявил российский лидер.
О ракетном ударе по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке стало известно 2 января 2023 года. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, два из которых удалось сбить. В результате атаки погибли 89 бойцов, в том числе заместитель командира полка.
Тех, кто получил ранения, направили для прохождения лечения в другие регионы России. Владимир Путин позже заявил, что решил наградить шестерых военных, спасавших своих боевых товарищей.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевке солдат.
- 28 мар
- Лавров уличил Киев в намерении силой вмешаться в ситуацию с Приднестровьем
- 28 мар
- В МИД РФ назвали истинные цели спецоперации в Донбассе
- 28 мар
- «Пытаются решить одну задачу»: эксперт объяснил применение ВСУ «умных» авиабомб GLSDB
- 28 мар
- Около 240 боевиков ВСУ и наемников уничтожили ВС России на донецком направлении
- 28 мар
- «Ангел спас от смерти»: священник отправился на передовую и чудом выжил после ранения
- 28 мар
- В Минобороны России впервые заявили о сбитой в ходе СВО «умной» авиабомбе GLSDB
- 28 мар
- Участники СВО получат земельные участки в Крыму уже в апреле
- 28 мар
- Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске
- 28 мар
- Прямой наводкой: российские артиллеристы разносят украинских диверсантов
- 28 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 28 марта
Читайте также
57%
0.12 82.29
-0.10
Нашли ошибку?