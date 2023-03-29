Забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 139

Россия получила заверения от Киева о возвращении 70 украинских пленных

Забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

В России уже никто не удивляется бесчеловечному поведению властей Незалежной.

Военнопленные из Украины, которых ранее Киев не захотел обменивать, будут возвращены в родную страну. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Еще в начале весны она обнародовала информацию о 70 украинских военных, которые Киев отказался менять на российских пленных. Обмен должен был произойти по принципу «160 на 160», но в конечном счете получилось вернуть по 90 человек с обеих сторон.

«В недавнее время я получила от Уполномоченного по правам человека (омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. — Прим. ред.) заверение, что они будут включены в списки и возвращены к себе на родину», — объяснила Москалькова РИА Новости.

В том числе Уполномоченный по правам человека в РФ ранее подчеркивала, что украинское правительство поступает несправедливо по вопросу обмена пленных. Например, киевский режим отдает особенное предпочтение медийным личностям, а простые боевики ВСУ неинтересны Украине.

До этого Москалькова уже подтвердила передачу тяжелораненых российских пленных со стороны Украины. Среди них — пять бойцов, все они переданы России. По ее словам, сейчас очень важно продолжение процесса репатриации, националисты ВСУ с каждым днем сильнее ужесточают пытки над российскими пленными, однако бойцов ВС РФ нельзя сломить, они не теряют духа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нарушении украинцами законов войны и жестоком обращении с пленными.

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