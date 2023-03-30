«Проблема очень острая»: к какой войне Си Цзиньпин готовит Китай

В одной лодке с Китаем оказалась и Россия, поэтому противостоять внешним угрозам государствам придется сообща.

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит китайский народ и армию к войне. Тему противостояния в марте он затронул в четырех отдельных речах. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал 5-tv.ru, что скрывает в себе понятие «мобилизация на национальную оборону», о котором говорит китайский лидер, а также предположил, кто может стать потенциальным врагом Поднебесной.

По словам эксперта, более чем понятно, что Китай ощущает на себе очень мощное давление США. Америка, в свою очередь, считает КНР своим главным соперником в азиатском тихоокеанском регионе.

«Безусловно, Китаю надо готовиться к противостоянию с Соединенными Штатами, поэтому Китай готовится к войне. Соединенные Штаты угрожают Китаю, да и проблема Тайваня в этом вопросе тоже очень острая, потому что при помощи Тайваня Штаты могут устроить прокси-войну с Китаем. Так же, как они воют с нами на земле Украины и жизнями украинского народа», — сообщил Литовкин.

Полковник объяснил, что понятие «мобилизация» очень широкое и отожествлять его лишь с призывом в вооруженные силы было бы ошибочно. Это и мобилизация производства, и мобилизация культуры, мобилизация идеологической и информационной работы, экономики и так далее по списку, отметил собеседник.

Виктор Литовкин добавил, что на Западе тоже начали подготовку к противостоянию. Америка занимается поиском сообщников для реализации целей в Азии.

«Соединенные Штаты уже предпринимают действия, они сформировали союз AUKUS — это Австралия, Великобритания и США. Они пытаются к этому союзу притянуть Южную Корею, Японию и даже Индию. И все это против Китая», — заявил он.

Военный эксперт в заключение подчеркнул, что Россия и Китая являются соседями, потому для Москвы эти угрозы значат равно то же, что и для Пекина. Кроме того, по его словам, НАТО объявило о своем стремлении к глобальности, что не может не смущать российско-китайский союз.

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