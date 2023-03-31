«Мы их разбили»: бойцы ЗВО ликвидировали французский легион в зоне спецоперации

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 1 130

Российские военные уничтожили французских наемников на кременском направлении

«Мы их разбили»: бойцы ЗВО ликвидировали французский легион в зоне спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Спецоперация

Российский военный сообщил, что иностранцы на кременном направлении обучают и состоят в штурмовых отрядах.

Месяц назад группу французских наемников ликвидировали военные Западного военного округа (ЗВО) на кременном направлении. Об этом сообщил боец 20-й армии ЗВО изданию РИА Новости.

«В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей <…> было порядка месяца назад — наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили», — рассказал военный.

Боец отметил, что это был французский легион. Он также сообщил, что иностранцы на кременном направлении как обучают и выполняют роль инструкторов, так и состоят в штурмовых отрядах.

Прежде сотрудник добровольческого отряда рассказал, что наемники из Польши и Грузии помогали Вооруженным силам Украины держать оборону Артемовска (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.).

Недавно армия России уничтожила склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранного легиона» в Константиновке Донецкой народной республики.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после того, как к нему обратились с просьбой ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Киеве не боятся провала наступления и раздела по примеру Кореи.

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